Dürümcü Emmi'nin sahibi '8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum' dedi, gerçek bambaşka çıktı - Haberler Ekonomi
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Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Dürümcü Emmi'nin sahibi

8 bin 400 liraya çalıştıracak garson bulamadığını iddia eden "Dürümcü Emmi" isimli restoranın sahibinin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamalar sonrası işin aslının pek de söylendiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, Dürümcü Emmi'de maaşın 6 bin lira olduğunu ve çalışma saatinin de 15-16 saat olduğunu öne sürdü. Ayrıca işletmede genellikle göçmen çalıştırıldığını belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek işletmenin denetlenmesini istedi.

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme'de hizmet veren "Dürümcü Emmi" isimli restoranın sahibinin "8 bin 400 lira maaş veriyorum, çalışacak eleman bulamıyorum" sözleri, tartışma yarattı.

Türkiye'de işsizlik olmadığını, iş beğenmemezlik olduğunu belirten işletme sahibi, "Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok kullanıcı "Dürümcü Emmi" isimli işletmeye tepki gösterirken, 8 bin 400 lira maaş vermediğini öne sürdü.

İNSANİ ÇALIŞMA ŞARTLARI YOK

"Dürümcü Emmi" isimli işletmede çalışan bir personelin kardeşi, yaptığı paylaşımla işletmede insani bir çalışma ortamı olmadığını söyledi. İşletmede maaşın 8 bin 400 lira değil, 6 bin lira olduğunu söyleyen kullanıcı, çalışma saatinin de 8 saat değil, 15-16 saat olduğunu belirtti.

Twitter'da gündem olan paylaşım şu şekilde:

Kardeş abimi işten atmasın diye altına yorum yazamıyoruz sen ismimi paylaşmadan yazar mısın. İşçilere 8400 değil 6000 veriyor bordro atabilirim. Ayrıca 8 saat değil ortalama 15-16 saat ve TAZI gibi koşturuyor Eşek gibi çalıştırıyor. Bu 15 saat içinde yemek ya da sigara molası dahi yok. Ayrıca 2-3 haftada bir izin var haftalık da değil. İnanmayanlara ispat edebilirim abim çalışıyor ve iş bulup çıkacak oda buradan. Zaten herkeste oradan kaçıyor çünkü insani bir çalışma, çalıştırma yok. Lütfen bunu da paylaşır mısın ?"

Dürümcü Emmi'nin sahibi '8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum' dedi, olayın gerçek yüzü bambaşka çıktı

KULLANICILAR YETKİLİLERE SESLENDİ

Dürümcü Emmi'nin açıklamaları sonrası bir çok sosyal medya kullanıcısı, yetkililere seslenerek işletmenin denetlenmesini istedi. Paylaşımlarda, "Dürümcü Emmi kendi açık beyanı ile çalışanlarına8 bin 400 lira maaş verdiğini söylüyor. Maliye ve SGK bu işletmenin çalışanlarının sigortasını ve vergisini kaç liradan hesaplayıp yatırdığını incelemelidir." denildi.

Dürümcü Emmi'nin sahibi '8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum' dedi, olayın gerçek yüzü bambaşka çıktı

"GENELDE GÖÇMEN ÇALIŞTIRIRLAR"

İşletmeyle ilgili bir paylaşım da İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Gökhan Beker, yaptı. Beker, "Dürümcü Emmi'ye ara sıra giderim, genelde göçmen çalıştırırlar muhtemelen ucuz iş gücü olsun diye. Çalışma izinlerine ve maaş bordrolarına bakmak lazım tabi ki. Mesela bu arkadaşın maaşı 8.400 TL mi?" dedi.

Dürümcü Emmi'nin sahibi '8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum' dedi, olayın gerçek yüzü bambaşka çıktı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Dürümcü Emmi'nin sahibi '8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum' dedi, gerçek bambaşka çıktı - Haberler Ekonomi
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