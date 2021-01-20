Duru Bulgur, Rekabet Kurumunun açtığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Duru Bulgur, Rekabet Kurumunun açtığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

20.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:54
Duru Bulgur, Rekabet Kurumunun açtığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurumunun açtığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurumunun açtığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Firmanın açıklamasında, Duru Bulgur ile ilgili bugün Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek istedikleri belirtildi.

Şirketin her zaman adil ticaretten yana olduğu kaydedilen açıklamada, Duru Bulgur'un hiçbir zaman rekabeti bozucu bir davranış içinde olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, firmayla ilgili olumsuz bir algı oluştuğuna dikkat çekilerek, sitede yayınlanan duyurunun içeriğine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurumu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 Sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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