Dursun Ataş: "Bu Seçimlerde İyi Parti Kendini İspatlamıştır ve Varlığını Göstermiştir"

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bu seçimlerde İYİ Parti kendini ispatlamıştır ve varlığını göstermiştir" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Toplantıda konuşan Ataş, belediye başkanı ve seçilen meclis üyelerini tebrik ederek, "31 Mart mahalli seçimi, birçok hengameyle ve farklı gündemlerle başladı ve bizde dedik ki savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz. Bu seçimde önemli olan ülkemiz kazansın, şehrimiz kazansın ve hayırlı olan kimse Allah onlara nasip etsin dedik ve yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada seçim bitti. Kazanan bütün belediye başkanlarını tebrik ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Kayseri'ye gelecek olursam, 2 ay gibi bir seçim propaganda süremiz oldu. Bu seçim süresinin sağduyu içerisinde geçmesi için güvenlik güçleri yoğun çaba sarf etti ve Kayseri'de olaylara meydan verilmediği için onlara da teşekkür ederim. Yoğun bir şekilde, iki aydır gece gündüz demeden ve sesimizi herkese duyurmak için çalışan tüm teşkilatımıza da teşekkür ederim. Ak Parti'nin kurulduğu günden beri belki de ilk defa ve ittifak yaparak girdikleri seçimde bu kadar düşük oy aldılar" dedi.

İYİ Parti'nin her 3 seçmenden birinin olduğunu kaydeden Ataş, "Bize göre de İç Anadolu'da baktığımızda en yüksek oy aldığımız il Kayseri'dir. Ben 2 aylık süreç içerisinde Kayseri'ye bir ayna tuttum. Kayseri halkına burada yapılanları ve yapılmayanları anlatmaya çalıştım. Güzel şekilde ayna tuttuğuma inanıyorum. Milletimizin bu noktada eksik ve fazlalarını, Kayseri'nin ihtiyaçlarını gündeme getirdim ve getirmeye de devam edeceğim. Seçilen Belediye Başkanımız var bir tane. 34 tane meclis üyemiz ve Milet İttifakı olarak da 65 tane meclis üyemiz var. Bu meclis üyelerimiz, bizlerin söylediklerini yerine getirmek için mücadeleye devam edecekler. Bize güvenen 250 bin civarı seçmenin haklarını korumak ve tüm Kayseri'nin daha iyi hizmet alması için mücadele edecekler. Ben bir Millet Vekili olarak Kayseri halkının iyiliğine olan her şeyin yanında olacağımı, Kayseri'de seçilen bütün Belediye Başkanlarının milletimiz adına vereceği kararlarda yanında olacağımı ve olmaya da devam edeceğimi söylemiştim. Yine tekrar ediyorum ki ben 3 gün Ankara'da olursam 4 gün Kayseri' de olacağım. Evimi dahi taşımadım" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin sorunlarını dillendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Milletvekili Ataş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu da meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla yapacağız. Geride bıraktığımız seçimde, gerçekten Kayseri'de farklılık oluşturduk, huzur içerisinde seçimin geçmesini sağladık ve bunu bütün kamuoyu da gördü. Biz bu farklılığı devam ettireceğiz ve İnşallah önümüzdeki seçimde diğer belediyeleri de alacağız. Herkes gördü ki alabilecek güçteyiz. Daha iyi hizmet etmek için yola çıktık, inanıyoruz ki alacağız. İncesu'da Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa İlmek'i tebrik ediyorum ve İncesu halkına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz bu seçimden sağduyu ile çıktı ve çok büyük olaylar yaşanmadı İnşallah itiraz sürecinde de farklı olaylara gebe olmadan, bir an önce sonuçlanır, adalet yerini bulur ve herkes mazbatasını alıp makamına geçer. Ülkede ekonomik ve işsizlik sorunu olduğunu belirtmiştik. Hükümetin bir an önce bu işlere bakması lazım. Bizlerin de mecliste çalışıp bu işlere çözüm üretmemiz lazım. Ülkede beka sorunu yok demiştik ve olmadığı, o gün bağıranların bugün birbirini tebrik etmeye başladığı da aşikar ortada. O yüzden vatandaşlarımızı daha fazla germeden, ülkenin gerçek gündemine bir an önce dönmesini bekliyoruz. Biz İyi Parti olarak da buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Diğer ilerde itirazlar devam ediyor. İnşallah bu seçim huzur içinde sonuçlanır ve diğer illerde de huzur içerisinde biter diye umuyoruz."

'Sandıklara itiraz sonucu değiştirmezdi' diyen Ataş, "Aslında birçok sandıkta sıkıntılar var ama itiraz etmedik. Kaydırmalar var, yüksek iptaller var ama baktığımızda çok fazla sonucu etkileyecek oranlar olmadığı için memleketi germeden bitsin dedik ve kazanan arkadaşlarımız mazbatalarını almalarını geciktirmenin bir manası olmadığını düşündük. 1 oy da olsa önemli ama sonucu değiştirmeyeceği için hiçbir yerde itirazda bulunmadık. Eğer onlar gibi düşünseydik, şu an birçok sandıkta bizim de itirazımız olurdu. Biz bir partiyiz ve kendi başımıza girdik bu seçime ve yüzde yüz ittifakla girmedik. Biz bu sistemin doğru olmadığını, her partinin kendi listeleriyle, kendi oylarıyla ve kendi ideolojileriyle seçime gitmesini hep söyledik. Fakat Cumhur İttifakı, maalesef bir beka dedi bir başka bir şey dedi ve bilmediğimiz bazı düşüncelerle bizi ittifaka zorladı. Biz hep başından beri Milet ittifakı olarak gitmedik seçime. Onun ismini koyan basın oldu. Biz seçim iş birliği yaptık. Bazı yerlerde onlar bize, bazı yerlerde de biz onlara destek verdik. Herkes mazbatasını alıp makamına oturduğunda kendi siyasetiyle devam edecektir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA