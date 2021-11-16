Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap

25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Zohrer Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını söyledi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Zohrer Koudaei, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım. Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

UZUN YILLARDIR OYNUYOR

Erkek olduğu iddia edilen Zohrer, 1989 doğumlu ve uzun süredir kadın futbol takımında oynuyor.

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