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Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap

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Ürdün Futbol Federasyonu'nun erkek olduğunu iddia ettiği İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'den açıklama geldi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır. Dava açacağım" dedi

25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Zohrer Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını söyledi.

Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleci sessizliğini bozdu

"DAVA AÇACAĞIM"

Zohrer Koudaei, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım. Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleci sessizliğini bozdu

UZUN YILLARDIR OYNUYOR

Erkek olduğu iddia edilen Zohrer, 1989 doğumlu ve uzun süredir kadın futbol takımında oynuyor.

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