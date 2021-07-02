"Dünyanın kayısı başkenti"nde 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi bekleniyor
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"Dünyanın kayısı başkenti"nde 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi bekleniyor

'Dünyanın kayısı başkenti'nde 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi bekleniyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da kayısı hasadı sürüyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da kayısı hasadı sürüyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentte hasat heyecanı yaşanıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısının hasadını yerince inceleyerek, işçilerle kayısı topladı.

Merkez Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'ndeki hasada katılan Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın ikliminin ve suyunun bu güzel meyvenin yetişmesine imkan sağladığını söyledi.

Kayısı hasadının kentte başladığını hatırlatan Baruş, şunları kaydetti:

"Allah verimli kılsın. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimizi helal, bol kazanç diliyorum. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almaları bizleri mutlu ediyor. Malatya'da geçen yıl lisanslı depoculuk faaliyete başladı. Bununla birlikte Malatya da destekleme kapsamına alındı. Bu destekleme güvencesiyle fiyat istikrarının yakalanmasıyla Malatyalılar büyük bir kazanç elde etti. İnşallah bundan sonra fiyatlar istikrarlı bir şekilde devam eder ve üreticimiz kazanır. Burada sadece kayısıyı üreten kazanmıyor. Başka illerden buraya ekmek parası kazanmak için kente gelen işçiler var. Kayısının sağlamış olduğu gelirin, birçok toplum kesimine faydası var. Kayısıda tahmini rekoltemizi açıkladık. Malatya'da bu yıl yaklaşık 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi tahmin ediliyor. Bu yılki kayısı hasadının, çiftçimiz ve üreticimiz açısından güzel geçeceğini umut ediyoruz."

Vali Baruş'a, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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