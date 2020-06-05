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Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral

Worldview Impact Foundation'ın Ecofriend platformu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı desteği ile Myanmar'da Thor Heyerdahl Climate Park'ta oluşturulan alan içerisinde bulunan ormana hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Juventuslu...

Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral
05.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:07

Worldview Impact Foundation'ın Ecofriend platformu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı desteği ile Myanmar'da Thor Heyerdahl Climate Park'ta oluşturulan alan içerisinde bulunan ormana hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'ın adını verdi. Demiral, bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral, Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar'da nobel ödüllü Thor Heyerdahl adına yapılmış olan Thor Heyerdahl Climate Park'ta kendi ormanını oluşturdu. Worldview Impact Foundation'ın Ecofriend platformu da 17°07'42.6"N 94°29'24.5"E konumundaki bu ormana, hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Merih Demiral'ın adını verdi. Demiral bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.

"İklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar"

Merih Demiral, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sürecinde dünyanın kendini yenileme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu gelişim insanlarda iklim değişikliğine olan farkındalığın artmasına sebep olurken aslında bizim için kötü gözüken korona virüs krizi sonrasında gelecek yıllarda daha temiz bir dünyada yaşayacağımıza olan inancımız arttı. Mücadele etmek benim tutkum, ancak şu an sahada mücadele edemiyorum. ve ben pandemi sürecinde gördüm ki Venedik'teki kuğular, boğazdaki yunuslar, biz evde oturup doğaya zarar veremediğimiz için kendini tamir etmeye başladı. Biz sahalarda mücadele veriyoruz ama iklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar. Onların en büyük yardımcısı da Mangrov ağaçları. Kendi ormanımı oluştururken Myanmar'ı ve Mangrov ağaçlarını seçmemizin asıl sebebi de bu zaten" diye konuştu.

"Sahada verdiğim mücadelenin aynısını iklim değişikliği için de vermeye karar verdim"

Mangrov ağaçlarının iklim değişikliği ile mücadelenin ana aktörlerinden biri olduğu vurgulayan Demiral, "Sahada verdiğim mücadelenin aynısını iklim değişikliği için de vermeye karar verdim. Bu yüzden oradaki ekosistemin gelişmesine destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar'da nobel ödüllü Thor Heyerdahl adına yapılmış olan Thor Heyerdahl Climate Park'ta kendi ormanımı oluşturdum ve dünyanın akciğerlerine gerekli desteği vererek, herkesin aynısını yapması için farkındalık sağlamak istedim. Çünkü Mangrov ağaçları Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisindeki 6 amacı aynı anda gerçekleştirerek dünyaya çok büyük katkı sağlıyorlar. Biliyorsunuz ki pandemi sebebiyle takvimlerimiz belirsiz, ancak takvimim uygun olduğu zamanda ekibim ve projeye destek verenler ile birlikte orada sürpriz bir organizasyon düzenlemek istiyoruz. Benim istediğim tüm insanların bir eşya alırken bile doğadaki ne kadar temiz suyu kirlettiklerini bilmeleri. Eşya almayalım demiyorum ama doğadan aldıklarımızı doğaya geri verelim istiyorum. Bunun da en güzel yolu, attığımız her adımda ürettiğimiz karbonun bilincinde olmak. Ben bu vesileyle hayatım boyunca harcadığım bütün karbonu sıfırlıyorum. Bunu yapan ilk futbolcu olarak da diğer arkadaşlarımın bu sürece dahil olmaları adına öncülük yapmak istiyorum. Son olarak bilmeliyiz ki belki harcadığımız tüm karbonu sıfırlayamayabiliriz, ama azaltabiliriz. Hepimiz kendi geleceğimizin kahramanı olabiliriz!"

şeklinde konuştu.

İklim değişikliği ile mücadelede kritik rol oynayan ekvator kuşağının 32 Kuzey ve 38 Güney enlemleri arasında yer alan en önemli iklim parklarından Thor Heyerdahl Climate Park'ta 2015'ten bu yana Birleşmiş Milletler desteği ile 9 milyon Mangrov ağacı dikildi ve hedef 10 sene içerisinde 1 milyar Mangrov ağacı dikmek.

Karbon Ayak İzi nedir?

Karbon Ayak İzi, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondiyoksit (CO2) salımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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