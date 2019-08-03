"Dünyanın fındığı burada" dediler

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) katılımları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD)'nin destekleriyle, Fındık Ocağı'nın düzenlediği hasat şenliğinin ikincisi Arsin ilçesi Harmanlı mahallesinde yapıldı.

Fındığın her yönüyle konuşulması ve farkındalık oluşması adına düzenlenen, "dünyanın fındığı burada" sosyal medya organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen hasat şenliğine AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TSİAD Başkanı Sırrı Furkan Eren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TSİAD eski başkanı Zeyyat Kafkas, DOKA yetkilileri, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç.Dr.Coşkun Erüz, TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TSİAD üyeleri, Karadenizli ses sanatçısı Seren Uzun, sosyal medya fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu ve davetliler katıldı.

Dünyada en büyük üretim yapan ülkenin Türkiye olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu tür etkinliklerin bir farkındalık oluşturarak üreticinin ürününü daha iyi üretmesine sebebiyet vereceğine dikkat çekerek "Bugünkü etkinliğe bizlerde borsa olarak destek veriyoruz. 8 Ağustos'ta da bizim örnek bahçemizde daha geniş çaplı bir Ekonomik Fındık Hasadı etkinliğimiz olacak. Buradaki tüm konuklarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Amaç elbette Türkiye'nin kazanması. Hedefimiz o ve inşallah bunda da başarılı olacağız" dedi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da, her konuda destek vererek fındığı olması gereken yere getireceklerine inandıklarını ifade etti. Ergan bu tür destek ve kampanyaların sürekli artması için üzerlerine düşecek her türlü göreve de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğin ortaya çıkmasını sağlayan ve hazırlanmasında büyük emeği olan Seyyare Sungur da "Etkinliğimizin ve bizlerin burada olmasının amacı "dünyanın fındığı burada" demek. Bizleri kırmayıp yanımızda olan buradaki tüm paydaşlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız buradaki fındığı tüm dünyaya tanıtmak. Çünkü fındık bizim hazinemiz. Amacımız daha da büyüyerek bu güce sahip çıkmak" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, yöresel kıyafetler eşliğinde toplayacakları fındıklar için sepet ördü daha sonra da bahçeye geçtiler. Maniler eşliğinde fındık toplayan davetliler daha sonra topladıkları fındıkları harmanda seçti. - TRABZON

Kaynak: İHA