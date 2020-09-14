Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu
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Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, Apple'ı geçerek tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu. Aramco'nun hisseleri Brent petrolün 40 doların altına gerilemesine rağmen bu ay yüzde 1,1 değer kazandı.

14.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:38

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, ABD'de teknoloji hisselerinde derinleşen satışlarının ardından Apple'ın hafif üzerine çıktı ve tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu.

BRENT PETROL DÜŞMESİNE RAĞMEN DEĞER KAZANDI

Petrol devi Aramco'nun hisseleri Brent petrolün yüzde 12 gerileyerek 40 doların altına düşmesine rağmen Riyad'da bu ay yüzde 1,1 değer kazandı.

APPLE'IN DEĞERİ YÜZDE 17 GERİLEDİ

Bu esnada piyasa değeri 2,3 trilyon dolardan 1,9 trilyon dolara gerileyen Apple, eylül ayında yaklaşık yüzde 17 geriledi. Bu oran şirketi güncel zirvesinden 20 gerilemesi durumunda neredeyse ayı piyasasına sokacaktı.

APPLE VE ARAMCO ARASINDA KIYASIYA REKABET

Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun hisseleri ekim ortasında gerçekleştirilen birincil halka arzdan kısa bir süre sonra zirveyi görmüştü. Apple ise haziran'da ABD ekonomisini koronavirüsün etkilerine karşı ekonomiyi korumak için devreye soktuğu dev mali ve parasal teşviklerin ardından dünyanın en değerli şirketi olarak birinci sıraya yerleşmişti.

Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu
Haber Yorumları (1)
ÇUKUROVALI: Adamlar İsrail ile , Amerika ile Yahudilerle kuzu sarması , Allah verdikçe veriyor . ALLAH VERDİĞİNE GÖRE , ABİ BİZDE BİR TUHAFLIK VE PİSLİK VAR GALİBA . bana öyle geliyor . Bi yüzümüz gülmüyor ya . Gaz bulduk diye sevinemiyoruz bile . yani midedeki gaz da olabilir , kitlede (!) 2023 de çıkacak göreceğiz .
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