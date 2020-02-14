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'Dünyanın B planıyız' - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi.

14.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:27
'Dünyanın B planıyız' - Şans Sohbetleri

Ekonomist ile gazetecisi bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi. İkili, Merkez Bankası'nın 19 Şubatta yapacağı toplantıda faiz konusunda atacağı adımı irdeledi.

Kaynak: Dunya.com

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