Dünyaca ünlü Aydın incirinde hasat başladı

Dünyanın en büyük incir üretim alanına sahip olan Aydın'da, üreticiler taze olarak tüketilen "sarı lop" türü inciri toplamaya başladı.

Dünyanın en büyük incir üretim alanına sahip olan Aydın'da, üreticiler taze olarak tüketilen "sarı lop" türü inciri toplamaya başladı.

Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Çoğunluğu taze olarak tüketilen meyvenin 70 bin ton kadarı kurutuluyor.

Yediveren incirden sonra olgunlaşan ve kentte daha çok yetiştirilen "sarı lop" incirde üreticiler hasat mesaisi yapıyor. Sarı lop türünde meyve veren incir ağaçlarının bulunduğu Kuyucak ilçesinde çiftçiler gün doğmadan yola çıkıp güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Taze olarak tüketilen ürünü toplayan tarım işçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Boyutlarına göre sınıflandırılan incirlerin önemli bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, AA muhabirine, üreticilerin heyecanla beklediği hasat döneminin geldiğini ve bahçelerde hummalı çalışmanın başladığını söyledi.

Bu sezon incirin kuraklıktan dolayı kış yağmurlarını yeterince alamadığını belirten Kendirlioğlu, "Bu sene daha önceki senelerin ortalaması şeklinde bir verim bekliyoruz. Son dönemde artan kuraklık dolayısıyla bir miktar düşüş öngörüyoruz ama şu anda bunu söylemek için çok erken. Kalite ve verimde büyük düşüşler olacağını sanmıyorum." dedi.

Kendirlioğlu, burada yetiştirilen incirin kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getirerek, "Ülkemizdeki incir üretiminin yüzde 70'ini karşılıyoruz. Yaklaşık 300 milyon dolar civarında katkısı var. Küçümsenecek bir rakam değil. Pandemi döneminde ciddi bir talep olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Kilogramı 6-6,5 liradan satılıyor"

Üreticilerden Şevki Candan, haziranın ilk haftasında başladıkları incir mesaisine temmuz sonuna doğru hasatla devam ettiklerini belirterek, "Dönümünde yaklaşık 1 ton alıyoruz. Yağmurların az olmasından dolayı kuraklıktan etkilendik. Bahçemizde rekolte olarak yüzde 20 düşüş bekliyoruz ama kalite geçen yılla aynı." ifadelerini kullandı.

Ferdi Aktaş da "Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız sarı lop incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sarı lop çok önemli bir incir türü. Sanayi ürünleri de oluyor. Kilogramı 6-6,5 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun