Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Güvenlik Görüşmesi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Kiev'de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek ve savaşın sona ermesine katkı sağlayacak ortak adımların ele alındığı kaydedildi.

Zelenskiy, diplomasinin, güvenlik garantilerinin ve Ukraynalı askerler için silah desteğinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı. Özellikle 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programının devrede olduğunu aktaran Zelenskiy, bu program sayesinde ortak finansmanla Amerikan silahlarının satın alınabildiğini belirtti. Avrupa ülkelerinden şimdiden 1,5 milyar dolar sağlandığını bildiren Zelenskiy, "Bu önemli bir gelişme. Tüm ortaklarımıza minnettarım. Daha fazlası için çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy ayrıca, Rutte'nin desteğine teşekkür ederek, "Yardım etmeye hazır olduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.