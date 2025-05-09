Zelenskiy: Ukrayna ile ABD Arasındaki Ekonomik Anlaşma Ümit Verici

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nun, ABD-Ukrayna 'ekonomik ortaklık' anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları görüştüklerini vurgulayan Zelenskiy, cephedeki son gelişmeler hakkında Trump'a bilgi verdiğini kaydetti.

Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy iki ülke arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasıyla ilgili de "Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı" dedi.