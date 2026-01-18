Haberler

Zelenskiy: Rusya bir hafta içinde 1300'den fazla İHA ve 29 füzeyle saldırı düzenledi
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada 1300'ün üzerindeki insansız hava aracı ve 29 füze ile saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi. Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 1300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile farklı tipte 29 füze fırlattığını belirterek, bu saldırılarda yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasının da kullanıldığını aktardı. Zelenskiy, Rusya'nın bu gece 200'ün üzerinde İHA ile Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya ile Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Rus saldırıları nedeniyle enerji sektöründeki zorlukların sürdüğünün altını çizen Zelenskiy, "Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ama her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
