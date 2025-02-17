Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'NİN UKRAYNA'YA VERDİĞİ DESTEK 'GERİ ÖDEMEYİ' HAK EDİYOR"

ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.

"KABUL ETMESİ 'ÇOK AKILLICA' OLUR"

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

"TRUMP İLE ORTAK ÇALIŞMAKTAN DAHA İYİ BİR GARANTİ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.

ZELENSKİY ÖNERİYİ REDDETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğini açıklamıştı. Trump ise 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.