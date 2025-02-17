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Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Kiev'in nadir toprak elementlerinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddetti. Gelişme üzerine konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında 'geri ödeme' almayı hak ettiğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'NİN UKRAYNA'YA VERDİĞİ DESTEK 'GERİ ÖDEMEYİ' HAK EDİYOR"

ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.

Zelenskiy rest çekti, Trump yönetimi küplere bindi: Geri ödemeyi hak ediyoruz

"KABUL ETMESİ 'ÇOK AKILLICA' OLUR"

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

"TRUMP İLE ORTAK ÇALIŞMAKTAN DAHA İYİ BİR GARANTİ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.

Zelenskiy rest çekti, Trump yönetimi küplere bindi: Geri ödemeyi hak ediyoruz

ZELENSKİY ÖNERİYİ REDDETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğini açıklamıştı. Trump ise 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

İşte gerçek bir kahraman... gerçek bir kuvayi milliyeci... vatan bir bütündür bölünemez diyen biri.. Bir de daha savaşmadan ülkesini parsel parsel satanları görünce helal olsun diyorsun bu adama

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Haber Yorumlarıadalet:

amerikanın arkasından gidersen böyle olur işte. amerika bizide rusya ile savaşa sokacaktı cumhurbaşkanımızın sağduyusu ve zekası sayesinde girmedik

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