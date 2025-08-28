Zelenskiy, ABD ile Toplantı Yapacak

Zelenskiy, ABD ile Toplantı Yapacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde yarın gerçekleştirilecek toplantıda güvenlik garantileri ve askeri, siyasi, ekonomik konuları ele alacaklarını duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu kaydetti. Zelenskiy, "29 Ağustos Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak" ifadesini kullandı.

Görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını vurgulayan Zelenskiy, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
