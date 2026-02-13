Haberler

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Güncelleme:
Çin'de bir fabrika işçisi 2 bin yuan (Yaklaşık 13 bin TL) olan ücretinin ödenmemesi üzerine fabrikanın deposunda yangın çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın tesislerin ağır hasar almasına neden olurken, ilk belirlemelere göre yangın yaklaşık 4 milyar yuanlık (25 milyar TL) maddi zarara yol açtı.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinin Hui'an ilçesinde meydana gelen büyük yangın ülke gündemine oturdu. Fabrikada çalışan bir işçi, beş gün boyunca günlük 400 yuan (2 bin 500 TL) olan ücretinin ödenmemesi üzerine harekete geçti. Yeni yıl öncesinde parasız kalan ve bir köprü altında gecelemek zorunda kalan işçi, fabrikanın deposu yakınında yangın çıkardı.

TESİS AĞIR HASAR ALDI

Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın depo bölümünü sardı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti ancak tesis ağır hasar aldı. İlk belirlemelere göre yangın yaklaşık 4 milyar yuanlık (25 milyar TL) maddi zarara yol açtı.

İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı ve kundaklama ile ağır kamu zararı suçlamalarıyla işlem başlattı. Yetkililer yangının çıkış noktasında teknik inceleme yaparken, olay işçi ücretleri ve çalışma koşulları konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
