Yeni Demokrasi Partisi, Yunanistan'da yapılan yeniden seçimleri kazandı

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hükümet kurulamaması nedeniyle dün yeniden yapılan seçimleri, Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Parti, 300 sandalyeli mecliste 158 sandalyeye sahip oldu.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde mevcut Başbakan Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi 146 sandalyenin sahibi olmuştu, ancak tek başına iktidar olabilmek için 300 sandalyeli mecliste 151 sandalyeye ulaşamamıştı. Mayıs'taki seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle ülkede halk dün yeniden sandığa gitti. Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40.55'ini alarak, 158 sandalye sahibi oldu. Eski Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) ise oyların yüzde 17.84'ünü alarak 48 sandalye sahibi oldu. Nikos Androulakis liderliğindeki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) oyların yüzde 11.85'ini alarak 32 sandalye kazandı. Dimitris Koutsoubas liderliğindeki Komünist Parti (KKE) de yüzde 7.69 oy alarak mecliste 20 sandalye sahibi oldu.

İlk sonuçlara göre 300 sandalyeli meclise 8 parti girecek.Yunan medyası, 21 Mayıs seçimlerinin ardından Başbakan Miçotakis'in önünde iki seçeneğin bulunduğunu yazmıştı. Miçotakis, koalisyonla birlikte hükümeti kurmak yerine ikinci kez seçime gitmeyi tercih etti.