Yeni Delhi'deki Keçi Pazarı Kurban Bayramı İçin Hareketlendi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki keçi pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle son dönemde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 29 Haziran'da kutlanacak. Eski Delhi'deki Cuma Camii'nin keçi pazarında birçok farklı türde keçi ve koyun satılıyor. Kurban fiyatları, türe ve kaliteye bağlı olarak 20.000 Hindistan rupisi (244 ABD doları) ile 800.000 Hindistan rupisi (9.758 ABD doları) arasında değişiyor. Müşteriler, bayram öncesinde kurbanlık keçi talebinin artması nedeniyle yükselen fiyatlardan muzdarip.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki keçi pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle son dönemde büyük bir hareketlilik yaşıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 29 Haziran'da kutlanacak.

Eski Delhi'deki Cuma Camii'nin keçi pazarında birçok farklı türde keçi ve koyun satılıyor.

Kurban fiyatları, türe ve kaliteye bağlı olarak 20.000 Hindistan rupisi (244 ABD doları) ile 800.000 Hindistan rupisi (9.758 ABD doları) arasında değişiyor.

Müşteriler, bayram öncesinde kurbanlık keçi talebinin artması nedeniyle yükselen fiyatlardan muzdarip.

SES (Hintçe): GULAFSHA, Bölge sakini:

"Eskiden dört keçi satın alırdım, ama şimdi yüksek fiyatlar yüzünden tek keçi alırken bile tereddüt ediyorum. Şu anda bir keçi için 3 lakh (3.660 ABD doları) istiyorlar. Oysa daha önce 1 lakh (1.220 ABD doları) öderdim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)