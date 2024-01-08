Wall Street Journal: Elon Musk'ın yasadışı uyuşturucu kullanması şirket yöneticileri arasında rahatsızlık yaratmaya başladı

Wall Street Journal, dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarının, Tesla ve SpaceX yöneticileri arasında rahatsızlık yarattığını yazdı. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar verebileceği endişesiyle bazı yöneticiler, gizlilik sözleşmesini ihlal ederek bu durumu gün yüzüne çıkardılar. İddialara göre, Musk'ın düzenlediği partilerde defalarca kez uyuşturucu kullandığı belirtiliyor; bu iddiaları destekleyen tanıklar, gizlilik sözleşmesi imzaladıklarını ve partilere katılırken telefonlarını teslim ettiklerini ifade ediyorlar.

Henüz Elon Musk tarafından bu çarpıcı iddialara dair bir açıklama gelmedi. Ancak, Musk'ın avukatı Alex Spiro, müvekkilinin düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve bu testlerden temiz çıktığını savundu. Öte yandan, iddiaların SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı 14 milyar dolar değerindeki sözleşmeleri ihlal edebileceği belirtiliyor.

2018 yılında katıldığı bir canlı yayında uyuşturucu kullanması ve daha önceki açıklamalarında bipolar bozukluk ve depresyon nedeniyle sıra dışı davranışlarını açıklaması, Musk'ın kişisel yaşamının kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine neden olmuştu. Bu son iddialar, Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin liderlik pozisyonlarında bulunan Musk'ın iş dünyasındaki etkisini de sorgulatıyor.