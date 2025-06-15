Venedik'te Jeff Bezos isyanı: 'Oligarklara yer yok'

.

Venedik'in turist kafilelerinden uzak bir ara sokağında duvar resimleriyle bezeli bir binada bir grup genç harıl harıl çalışıyor.

Broşürler, posterler, dövizler her yerde.

Devasa bir rulo halindeki bir afişi dar sokaktan geçirebilmek için beş kişi akrobatik hareketler sergiliyor.

Tüm bu hazırlık, dünyanın en zenginlerinden birini karşılamak için.

Ay sonunda Venedik'te evlenmesi beklenen ABD'li milyarder Jeff Bezos'un düğünü için "karşılama komitesi" niyetine protestolar hazırlanıyor.

Forbes dergisine göre 215 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bezos'un, nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik'te evleneceği geçen Nisan'da kentin belediye başkanı tarafından teyit edildi.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Düğünü Venedik'te yapmasını ona biz teklif ettik" dedi ve Bezos ile "dünyada söz sahibi dostlarının" kente gelmesini "büyük bir onur" diye tanımladı.

Ancak kentte herkes aynı görüşte değil.

Jeff Bezos'un düğünü, Venedik'in müzmin sorunlarının sembolüne dönüşmüşe benziyor. Yıllardır nüfus kaybı yaşayan, kitlesel turizmin etkisiyle "eğlence parkına" dönüştüğünden yakınılan kente adım atar atmaz bu sorunların yansımaları görülüyor.

Santa Lucia Tren İstasyonu'ndan kente girenler, Büyük Kanal (Canal Grande) manzarasının yanı sıra, "ayakbastı ücreti" için kurulan gişelerle karşılaşıyor.

Sokaklarda ilerledikçe, barınma sorunundan, aşırı turizmden şikayetçi duvar yazıları ve afişlerin ardı arkası kesilmiyor.

Son haftalarda bu yazı ve afişlerin baş hedefi Jeff Bezos'a dönüşmüş gibi görünüyor. Venedik lehçesiyle Bezos'a "arka tarafını" öpmesi çağrısı yapan çıkartmalar, uzay şirketi de olan Bezos'u bir roketin tepesinde uzaya gönderen posterler, "Bezos'a yer yok, Oligarklara yer yok" yazıları baş rolde.

Düğün mekanı neresi, konuklar kimler?

Düğünün yapılacağı mekan resmi olarak açıklanmasa da basında çıkan haberlerde, 24-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca kutlamalar yapılacağı ve olası mekanlar arasında Scuola Grande della Misericordia binası ve San Giorgio adasının da yer alacağı belirtiliyor.

Bezos-Sanchez çifti ve ailelerinin milyarder işadamının "Koru" isimli yatında kalacağı, diğer konuklar içinse Venedik'in en lüks otellerinden Gritti Palace, Cipriani, Aman gibi birkaçının haftalar öncesinden kapatıldığı da haberler arasında.

Konuk listesi de resmen duyurulmasa da Ürdün Kraliçesi Rania, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, Bill Gates, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo Di Caprio gibi isimlerin düğün için Venedik'e gelebileceği belirtiliyor.

Belediye Başkanı Brugnaro, davetli listesinin 200 kişiyle sınırlı olduğunu ve bu sayının kentin normal işleyişini bozamayacağını söylüyor. Şehrin günde ortalama yaklaşık 100 bin turist çektiği düşünülürse, birkaç yüz kişinin daha eklenmesi kayda değer bir fark yaratmayabilir. Ancak aktivistler, davetli sayısı düşük olsa da bunların "herhangi bir 200 kişi olmadığını", güvenlik önlemlerinden kapatılan mekanlara, su taksilerinin bloke edilmesine kadar bir dizi yan etkinin görüleceğini savunuyor.

'Düğün pastası boğazında kalacak'

Gecelik oda fiyatları 14 bin euro'ya varan Gritti Palace'ın bir çalışanı, isim vermekten kaçınsa da ay sonunda büyük bir ABD'li ismin kutlamalar için oteli kapattığını doğruluyor.

Otelin barında, Venedik'in "imza içkisi" Bellini'nin bir kadehi için 29 euro'yu gözden çıkarmak gerekiyor. Konuştuğumuz garson da lüks turizm sektörü ve müşterilerinden özel bir şikayeti olmadığını, kutlamalar için heyecanlı olduğunu söylüyor.

Ancak bu ruh hali kentin geneline yansımıyor gibi görünüyor.

Bezos'u "kenti satın almaya çalışmakla" suçlayan kolektiflerden bir grup geçen Perşembe günü, düğünün yapılabileceği iddia edilen San Giorgio adasındaki çan kulesinde bir protesto eylemi düzenledi. Kuleye Bezos isminin üzerine bir çarpı atılan dev bir afiş asan grup, "eyleme devam" sözü de verdi: "Bu henüz ilk tadım, düğün pastasının boğazında kalmasını sağlayacağız."

Grup, "Venedik satılık değil, kiralık değil, dünyanın en zengin adamlarından birinin düğününe arka plan fonu olacak bir yer değil" diyor; şehrin "lüks turizmin, spekülasyonun ve ortak mirasın satılmasının ağırlığı altında batmakta olduğundan" şikayet ediyor.

George Clooney de burada evlenmişti

Venedik geçmişte de dünya çapında tanınmış isimlerin gösterişli düğünlerine sahne olmuştu. Hollywood yıldızı George Clooney ile avukat Amal Alamuddin'in 2014'teki düğünü hala hatırlarda.

Jeff Bezos'un düğününe karşı hazırlanan afişlerden birini gördüğümüz bir kitabevinin çalışanıyla sohbet ederken, bu kez neden bu kadar tepki yükseldiğini soruyorum.

İsminin yazılmasını istemeyen 40'lı yaşlarındaki kadın çalışan, bunun hem kentin aşırı turizm kaynaklı sorunlarıyla hem de Bezos'un ABD Başkanı Donald Trump'a yakın görülmesiyle alakalı olduğunu söylüyor.

Protesto afişlerini hazırlayan Morion Laboratuvarı grubu şöyle diyor:

"Bezos sadece Amazon'un ve özel havacılık şirketi Blue Origin'in sahibi değil, aynı zamanda nüfusun geri kalan yüzde 99'una karşı olan o ultra zengin yüzde 1'in en belirgin sembollerinden biri.

"Bezos sadece kendisini değil, aynı zamanda finansal ve teknolojik oligarşiyi temsil ediyor: sömürü, güç yoğunlaşması, toprakların ve hayatların kontrolü."

Aktivistler, irili ufaklı eylemlere devam edeceklerini söylüyor ve "Bezos'a hep birlikte bir karşılama komitesi hazırlayalım" diyerek destek istiyor.