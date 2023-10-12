VAN'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kentin genelinde hissedilen depem, Erciş'te paniğe neden oldu. Depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlık yaşanmadığı belirtildi.