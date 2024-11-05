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Ünlü Türk iş insanı ABD'de tutuklandı

Ünlü Türk iş insanı ABD'de tutuklandı
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da devlet petrol şirketinin, ABD yaptırımlarını aşmasına yardım etmekle suçlandığı Taşkın Torlak isimli Türk iş insanı ABD'nin Miami kentinde tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı, Taşkın Torlak'ın (37) Türkiye'ye dönmeye çalıştığı sırada Miami'de tutuklandığını açıkladı.

ABD, Venezüella'nın yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği iddia edilen Türk iş insanı tutukladı. Miami'de tutuklanan Taşkın Torlak isimli Türk iş insanının Venezuela'nın devlet petrol şirketine ABD yaptırımlarını aşmasına yardım etmekle suçlandığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNERKEN TUTUKLANDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Taşkın Torlak'ın Türkiye'ye dönmeye çalışırken tutuklandığı bildirildi. Mahkeme belgelerine göre Torlak, yaptırıma tabi petrolün nakliyesinde yer alan birçok şirketi işletiyordu. 2020'den itibaren, Batılı alıcıların çoğunun ABD'nin yaptırımlarını baltalama korkusuyla Güney Amerika ülkesinden uzak durduğu bir dönemde Venezuela'nın ham petrolünü taşımak için Ukrayna, Çin, Endonezya ve diğer yerlerden isimsiz komplocular ve şirketlerle çalışmaya başladığı iddia ediliyor.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, yaptığı açıklamada, "Bu sanığın, Venezuela petrolünü yasadışı olarak satmak için komplo kurduğu, bu petrolün Venezuela'dan geldiği gerçeğini gizlemek için aldatma ve hile kullandığı öne sürülüyor" dedi.

SUÇLAMA "YAPTIRIMLARDAN KAÇINMAK"

Graves, "Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, ABD hükümeti tarafından, mevcut rejimin hukuka aykırı bir şekilde iktidarda kaldığı sürece ülkenin kaynaklarını daha fazla tüketmesini önlemek amacıyla yaptırıma tabi tutuldu" dedi. Suç duyurusunda, Torlak ve ismi açıklanmayan suç ortaklarının en az Kasım 2020'den bu yana ABD yaptırımlarından kaçınmak ve Venezuela ile İran'dan petrol ürünleri sevk etmek için karmaşık bir plana dahil oldukları belirtiliyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBabilya :

ABD size gelince kanun var bize gelince kanun yok

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