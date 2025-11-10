Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kongo Bakanı ile Görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Jean-Pierre Bemba ile ikili görüşme yaparak Afrika'da ulaşım ve lojistik iş birliğini geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Sayın Jean-Pierre Bemba ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Afrika kıtasıyla ulaşım ve lojistik alanlarında iş birliğimizi geliştirmeye yönelik istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya