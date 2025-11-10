Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kongo Bakanı ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Jean-Pierre Bemba ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Sayın Jean-Pierre Bemba ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Afrika kıtasıyla ulaşım ve lojistik alanlarında iş birliğimizi geliştirmeye yönelik istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.