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Ukrayna hükümeti, ABD ile yapılacak anlaşma taslağını onayladı

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını duyurdu.

UKRAYNA Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını Bakanlar Kurulu toplantısında görüştüklerini ve onayladıklarını belirtti. Şmigal, anlaşma taslağını ' Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak yatırım ve kalkınma fonu' olarak nitelendirdi.

Hükümet olarak anlaşma taslağına onay verdiklerini kaydeden Şmigal, "Anlaşma artık 500 milyar dolarlık bir borcu veya başka bir şeyi içermiyor. Artık Ukrayna'nın her 1 dolarlık yeni yardım için 2 dolar vermesi gerektiği yönünde haksız bir madde yok" ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümeti, ABD ile yapılacak anlaşma taslağını onayladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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