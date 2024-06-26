Patlamalar arasında spor yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken Odessa şehrinde çekilen bir video tepki çekti. Bir binanın çatı katında spor yapan bir grup insan yaşanan patlamalar sonucu oluşan dumanlar eşliğinde video çekerek sosyal medyada yayınladı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı "Bizi öldürebileceklerini sanıyorlar ama Ukraynalı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar." dedi. İnsanların savaş sırasında hayatını kaybedenlere rağmen hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeleri tepki çekti.