Patlamalar arasında spor yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Ukraynalı bir kadın Odessa şehrinde yaşanan patlamalar esnasında spor yaparken video çekti. İnsanların ölümü ile sonuçlanabilecek olaylar sırasında spora devam eden kadın sosyal medyayı ikiye böldü.
Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken Odessa şehrinde çekilen bir video tepki çekti. Bir binanın çatı katında spor yapan bir grup insan yaşanan patlamalar sonucu oluşan dumanlar eşliğinde video çekerek sosyal medyada yayınladı.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı "Bizi öldürebileceklerini sanıyorlar ama Ukraynalı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar." dedi. İnsanların savaş sırasında hayatını kaybedenlere rağmen hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeleri tepki çekti.