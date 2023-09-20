Türkmenistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesi fuar düzenlendi

Türkmenistan'da, bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları öncesi Ticaret ve Sanayi Odası Merkezi'nde fuar düzenlendi. Fuarda, ülkenin ekonomi, sanayi, bilim, eğitim, kültür, spor, turizm ve diğer alanlardaki başarılar tanıtıldı.

Türkmenistan'da, bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları öncesi fuar düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezi'nde, 27 Eylül Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesi düzenlenen fuarın açılışına, hükümet üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ticaret, Tekstil Endüstrisi ve Girişimcilikten Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımcılara hitaben gönderdiği mesajını okudu.

Berdimuhamedov mesajında, katılımcıları, ülkenin ekonomideki başarılarını ortaya koyan fuarın açılışı dolayısıyla kutlayarak "Bu büyük ölçekli fuarın, ana vatanımızın başarılarını ve yüksek standartlarını ifade ederek gelecekteki gelişimimizin başlangıç ??noktası olacak girişimleri ve yeni projeleri teşvik etmesi açısından büyük önem taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda, Türkmenistan'ın bağımsızlık yıllarında ekonomi, sanayi, bilim, eğitim, kültür, spor, turizm ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, ülkedeki kamu ve özel kuruluşlar ile sanayi kuruluşlarının faaliyetleri kapsamlı şekilde tanıtıldı.