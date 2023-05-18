Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Gitti
Dünya Haberleri
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak için Çin'in Xi'an şehrine gitti.
Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak için Perşembe sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya