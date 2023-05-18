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Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Gitti

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Gitti

Dünya Haberleri

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak için Çin'in Xi'an şehrine gitti.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak için Perşembe sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Türkmenistan Dünya Haberler

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