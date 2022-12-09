Türkiye ve Rusya heyetleri yan yana geliyor! Masada doğalgaz pazarlığı var
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İstanbul'a geldi. Verşinin, bugün Türkiye heyeti ile bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye'nin Rus gazı ithalatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteyeceği ifade edildi.
Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Rus heyeti ile bugün bir araya gelineceğini ve Türkiye'nin Ankara'da bir Rus delegasyonuna ev sahipliği yapacağını, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın fiyatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteneceğini söyledi.
Haberde muhtemel bir anlaşmanın Avrupa'nın bir enerji darboğazı yaşadığı dönemde fayda sağlayacağı ifade edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler, Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün başladı ve cuma günü de devam edecek.
İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Türkiye 2021 yılında toplam 69 milyar metreküp doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan tedarik etti.
Bunun yanı sıra Rusya da, Avrupa'nın yaptırımları sonrasında gazını satabileceği pazarlar arıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yeni bir gaz merkezi kurulması önerisine sıcak baktığını açıklamıştı. Bu merkezin Avrupa'ya enerji ürünü taşımak için kullanılabileceği söylenmişti.