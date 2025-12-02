Bakan Bayraktar: TPAO'nun denizlerdeki deneyimini Pakistan'a taşıyacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TPAO'nun denizlerdeki deneyimini Pakistan'a taşıyarak bu alandaki bölgesel faaliyetlerimizi de genişletmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad'da Türkiye ile Pakistan arasında Pakistan deniz ve kara sahalarında petrol ve gaz arama üretim anlaşması imzalandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamabad'da Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldik. Görüşmede iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında somut iş birliğine dönüşebilecek başlıkları değerlendirdik. Bu kapsamda özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında son yıllarda geliştirdiğimiz kabiliyetlerle Pakistan'ın hem denizlerinde hem de kara alanlarında hidrokarbon aramacılığı ile alakalı çalışmalarımızın ilk neticelerini de aldık. Milli petrol şirketimiz TPAO ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini kapsayan önemli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında TPAO'nun denizlerdeki deneyimini Pakistan'a taşıyarak bu alandaki bölgesel faaliyetlerimizi de genişletmiş olacağız. Kalkınma odaklı ve karşılıklı faydaya dayalı ortak projelerle iki ülke arasındaki köklü ilişkileri enerji ve doğal kaynaklar alanında yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.