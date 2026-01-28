Haberler

Bakan Bolat, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ticaret hacminin artırılması ve çeşitli sektörlerde işbirliğinin derinleştirilmesi konuları görüşüldü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2'nci Dönem Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye-Macaristan 2'nci Dönem JETCO Toplantısı'nı, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile Budapeşte'de gerçekleştirdik. Toplantıda ikili ticari ve ekonomik iş birliğimize dair yol haritamızı belirleyerek, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması; vize ve çalışma izinleri; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB ile ilgili konuları görüştük ve ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık. Macaristan ile ikili ticaretimizde 2025 yılında tarihin en yüksek seviyesi olan 5,15 milyar dolara ulaştığımızı memnuniyetle not ettik; liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atacağımız adımları belirledik. JETCO Toplantısında gerçekleştirdiğimiz yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
