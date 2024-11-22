Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak

Türkiye, Somali'de petrol ve gaz aramalarının yanında uzay üssü için de çalışmalara başlıyor. MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracağı müjdesini verdi. Somali'nin yatırım için vize verdiği öğrenilirken, projenin maliyetinin 6 milyar dolar civarında olması tahmin ediliyor.

EKVATORA YAKIN

Türkiye'nin balistik füze programı uzun menzilli testler gerektiriyor, bu yüzden üs büyük önem arz ediyor. Somali'nin Afrika ana karasının doğu ucundaki konumu, Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak için ideal olarak biliniyor. Ülke ekvatora yakın olduğundan, uzay limanı için de uygun olarak görülüyor. Ekvator yakınlarında yapılacak testler uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olacak.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Proje gerçekleşirse Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hâkim olduğu uzay yarışında 'Ben de varım' diyecek. Rusların Kazakistan'da kullandığı Baykonur Üssü, SPACE X ve NASA çalışmalarının yapıldığı Florida'dan sonra üçüncü seçenek olan Somali, Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak.

"SARIYER'DEKİ BALIKÇILAR SOMALİ'YE GİDECEKLER"

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Türk denizcilerinin Somalilere balık tutmayı öğretecekleri bilgisini de paylaştığı öğrenildi. Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali'de balıkçılık sektörü başka devletler tarafından sömürü olarak kullanılıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kayıt dışı yapılan bu faaliyetler ile Somali 300 milyon dolarlık bir kazanımdan mahrum bırakılıyor. Türkiye bu durumun sona erdirilmesi için kolları sıvadı. Erdoğan'ın, konu hakkında "Sarıyer'deki balıkçılara söyledim. Somali'ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verecekler" dediği kaydedildi.