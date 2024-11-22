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Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin balistik füze ve uzay roketlerini test için Somali'de uzay üssü kuracağı müjdesini verdi. 6 milyar dolarlık projeye Somali hükümeti vize verdi.

Türkiye, Somali'de petrol ve gaz aramalarının yanında uzay üssü için de çalışmalara başlıyor. MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracağı müjdesini verdi. Somali'nin yatırım için vize verdiği öğrenilirken, projenin maliyetinin 6 milyar dolar civarında olması tahmin ediliyor.

EKVATORA YAKIN

Türkiye'nin balistik füze programı uzun menzilli testler gerektiriyor, bu yüzden üs büyük önem arz ediyor. Somali'nin Afrika ana karasının doğu ucundaki konumu, Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak için ideal olarak biliniyor. Ülke ekvatora yakın olduğundan, uzay limanı için de uygun olarak görülüyor. Ekvator yakınlarında yapılacak testler uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olacak.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Proje gerçekleşirse Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hâkim olduğu uzay yarışında 'Ben de varım' diyecek. Rusların Kazakistan'da kullandığı Baykonur Üssü, SPACE X ve NASA çalışmalarının yapıldığı Florida'dan sonra üçüncü seçenek olan Somali, Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak.

"SARIYER'DEKİ BALIKÇILAR SOMALİ'YE GİDECEKLER"

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Türk denizcilerinin Somalilere balık tutmayı öğretecekleri bilgisini de paylaştığı öğrenildi. Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali'de balıkçılık sektörü başka devletler tarafından sömürü olarak kullanılıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kayıt dışı yapılan bu faaliyetler ile Somali 300 milyon dolarlık bir kazanımdan mahrum bırakılıyor. Türkiye bu durumun sona erdirilmesi için kolları sıvadı. Erdoğan'ın, konu hakkında "Sarıyer'deki balıkçılara söyledim. Somali'ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verecekler" dediği kaydedildi.

Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSerkan Aslan:

EVET TEK EKSİĞİMİZ BUYDU OHHH BEE NEZAMAN AÇIKLICAKSIN DİYE BEKLEYİP DURDUM ŞAKA BUNLAR

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Milletin yiyecek ekmeği yok Reis uzay üssü diyor. Enflasyon tavan yapmış Reis Uzay üssü diyor. Emekliye 12.500 TL maaş reva görülüyor Reis Uzay üssü diyor. Hemde Somalide Türkiye'de de değil. Allahım sana havale ediyor, hakkımı helal etmiyorum.

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Haber YorumlarıENSON:

Açız diye zırvalayan chp ve terör partisi dem bu tür projeleri engellemek için elinden geleni yapıyorlar, bunların birde çok kötü medyaları basınları var sözde yazarları açız açız diye ağlıyorlar rakıya para yetiştiremiyoruz açız diye zırvalıyorlar.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Banane sanane bizene !

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Reis'in gtunun kılı olurum be

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Yıllardır bu anı bekliyordum ne kadar mutluyum anlatamazsın

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Haber YorumlarıDeniz Yolat:

:) :)

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

yahu emekliyiz perisanlz adamların umrunda değil ne gerek var bunlara 2028de gideceksiniz insallah

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Haber YorumlarıErgün Akgün:

çekilin biz geliyoruz uçaçagiz

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Vay be şahlanıyoruz işte yine maşallah

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