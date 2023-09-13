- Türkiye'nin yardım eli Libya'ya ulaştı

Ekipler sahra hastanesi kurarak çalışmalarına başladı

TRABLUS - Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım için gönderdiği AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler Libya'ya ulaştı. Ekipler sahra hastanesi kurarak çalışmalarına başladı.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinden ardından Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığının desteği ile AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler ve insani yardımlar Libya'ya ulaştı. Ekiplerin sel felaketinde en çok etkilenen Derna kentinde afetzedelere yardım edecek. UMKE ve UMKE ATAK ekipleri tarafından Derna'da kurulan Sahra hastanesinde yaralılara müdahalenin edilirken, aynı zamanda sahada sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere Libya'nın Derna kentinde çok büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlıca UMKE ve UMKE Atak timlerimizle bölgeye intikal ettik. Çok çabuk bir şekilde bir sahra hastanesi kurduk. Yine ekiplerimizle olay yeri değerlendirmesi yapıp uygun yere arama ve kurtarma timlerimizi yönlendirdik. Aynı şekilde diğer arama ve kurtarma ekiplerine sağlık hizmeti desteği de veriyoruz sahada. Burada hastanemizde çok fazla sayıda hastaya müdahale ettik. Çok fazla sayıda yaralı geliyor. Çok ciddi arama ve kurtarma çalışmaları yapıldığı için aynı zamanda arama kurtarma timleri de ikincil travmalara maruz kaldığı için gün boyunca sürekli travma hastalarını muayene ettik. Zaman zaman yerel halktan da kronik hastalığı olanlar bize başvurmakta. Onlar da yine burada konusunda deneyimli uzman doktorlarımız ilk müdahale yapıp gerekli değerlendirmelerin tedavilerini düzenliyorlar" dedi.