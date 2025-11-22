Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi, Çin'de Vize Sürecinin İyileştirilmesini Talep Etti

TÜRKİYE'nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, "Turist olarak Çin'e gelmek isteyen vatandaşlarımıza daha rahat bir vize sistemi konulmasını arzuluyoruz. Bu konudaki temas ve girişimlerimiz sürüyor; ama tabiatıyla karar, Çin makamlarının olacaktır. Her düzeyde bu konudaki girişimlerimizi yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye-Çin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ünal, halihazırda yalnızca turistik grup, ticari, eğitim gibi faaliyetlere vize alabilen Türk vatandaşlarının, Çin'e bireysel turistik başvuru yapabilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Büyükelçi Ünal, "Turist olarak gelmek isteyen vatandaşlarımıza daha rahat bir vize sistemi konulmasını arzuluyoruz. Bu konudaki temas ve girişimlerimiz sürüyor; ama tabiatıyla karar, Çin makamlarının olacaktır. Her düzeyde bu konudaki girişimlerimizi yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü memnuniyetle görüyoruz ki Çin'i turist olarak ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var. Onlardan da benzer sorular alıyoruz. Çin'in de ülkemizi ziyaret eden birçok turisti var. Yaklaşık yarım milyona yaklaşan Çinli dostumuz geçen sene ülkemizi ziyaret etti. Bu sene de bu rakama yaklaşmayı, yakalamayı ve geçmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA GELİŞECEĞİNE İNANIYORUZ'

Ünal, Çin'in dünyanın en önemli küresel güçlerinden birisi olduğuna ve Türkiye ile ikili ilişkilerde günden güne gelişim yaşandığına vurgu yaparak, "Birçok ülkede olduğu gibi biz de Çin'le büyük bir ticaret içindeyiz. Yaklaşık 48 milyara ulaşan bir ticaret hacmimiz var. Çin bizim Asya'daki 1'inci, dünyadaki 3'üncü ticaret ortağımız haline geldi. Siyasi ilişkilere bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanımız, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Tianjin'e düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesine onur konuğu olarak katılmıştı. İş adamlarımızın, devlet yetkililerimizin, hükümet yetkililerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu son 3 aydaki ziyaretleri iki ülke ilişkilerinde yeni bir ivme yarattı. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 54'üncü yıl dönümü kutladık. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

'TRENİ ORTA KORİDOR'LA ENTEGRE ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Orta Koridor Projesi ile Kuşak ve Yol Projelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ünal, "Osmanlı İmparatorluğu'nda ve hatta daha öncesinde de Türk ve Çin halklarını birbirine bağlayan İpek Yolu vardı. Bu İpek Yolu; yüzyıllar boyunca iki medeniyeti, iki ülke tüccarlarını, sanatçılarını, diplomatlarını birbirine bağladı. Ama o dönem gitmek gelmek toplam 7 sene sürüyormuş. Bugün ise daha farklı bir durum var. Biz Kuşak ve Yol girişimini başından beri destekledik. Çünkü günümüzdeki İpek Yolu'nun Kuşak ve Yol girişimi olacağını düşünüyoruz. Bununla beraber biz Kuşak ve Yol girişimini desteklerken, ülkemizin ortaya çıkardığı ve ilerlettiği Orta Koridor girişimini de öne sürerek bu iki girişimi, ikisi de birbiriyle uyumlu girişimler olduğu için birbirlerine entegre bir şekilde çalışmalarını arzuluyoruz. Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz temmuz ayında, bu yılın temmuz ayında Sayın Ulaştırma Bakanımızın da katılımlarıyla Chongqing ve Chengdu şehirlerinden, Çin'in güney batısı ama iç kısımlardaki güney batısındaki iki şehirden ülkemize yönelik tren seferleri ilk kez başladı. Chongqing'den İstanbul'a trenimiz, 15 günde vardı. Bu çok kısa bir süre. Deniz ticaretine göre daha da kısa ve tasarruflu bir süre. Ayrıca yeşil ekonomiye katkısı olan bir girişim, daha çevreci bir ulaştırma sistemi. Biz bunu Orta Koridor'la entegre olarak çalıştırmak için Çin makamlarıyla toplantılarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'UZUN ZAMANDIR BEKLENEN BİR BANKAYDI'

Büyükelçi Ünal, Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyleyerek, "Son zirvede alınan bir karar, bütün diyalog ortaklıklarının ortaklık seviyesine çıkarılması. Dolayısıyla diğer ülkelerle beraber artık bir ortak olarak da Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Zaten teşkilatın merkezi de burası olduğu için biz büyükelçilik olarak da sürekli bu kuruluşla temas halindeyiz. Son zirvede alınan karardan bir tanesi de bir bankanın kurulmasıydı. Uzun zamandır beklenen bir bankaydı. Yatırım ve kalkınma amaçları krediyi dağıtacak olan bir banka. Bu banka operatif hale geldikten sonra eminim ki tüm üyelerin ve ortakların Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkileri daha da gelişecektir. Biz de bu konudan yaklaşacağız" dedi.