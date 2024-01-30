Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyleri anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, deneylerin amacının bitkilerin sağlığını ve verimini artırmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi.

Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak,  "Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM'de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title