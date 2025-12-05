Türkiye'deki Suriyeliler: Son veriler neler, yeni dönemde kaç kişi döndü?

Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısı, 2021 yılından bu yana azalıyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın son olarak 27 Kasım'da güncellediği verilerine göre Türkiye'de bu statüyle yaşayan Suriyelilerin sayısı yaklaşık 2 milyon 370 bine geriledi.

İkamet izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı ise yaklaşık 76 bin oldu.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili son verileri inceledik.

Türkiye'de kaç Suriyeli yaşıyor?

Türkiye'deki Suriyelilerin çok büyük bir bölümü geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Göç İdaresi'nin verilerine göre bu statüdeki Suriyelilerin sayısı, 2011-2021 arası, 2019'daki küçük bir düşüş dönemi dışında, sürekli arttı.

Bu sayı 2021 yılında, en üst seviye olan 3 milyon 737 bin 369'a ulaştı. Ancak bu tarihten sonra ise sürekli olarak azaldi.

Göç İdaresi'nin sitesindeki en güncel veri 27 Kasım 2025 tarihine ait.

Bu tarih itibarıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 371 bin 412 olarak gözüküyor.

Bu veriyle Türkiye, dünyada en fazla Suriyelinin yaşadığı ülke olmaya devam ediyor.

Son bir yılda kaç Suriyeli döndü?

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetimi sona erdi.

Geçici yönetimin devlet başkanı Ahmed Şara oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, "son bir yılda ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelerin sayısının 550 bin olduğunu" belirtti.

Yerlikaya, 2016 yılından itibaren dönüş yapan Suriyelilerin sayısının da 1 milyon 290 bine ulaştığını söyledi.

Türkiye'de hükümet yetkilileri, geri dönüşleri "gönüllü, güvenli, onurlu" kavramlarıyla tanımlıyor.

Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri ise geri dönüşlerde "zorla gönüllü dönüş evrakı imzalatılması" gibi hak ihlalleri olduğunu öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise bu iddiaları reddediyor.

En fazla Suriyeli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da

Göç İdaresi'nin son verilerine göre İstanbul, Türkiye'de en fazla Suriyelinin yaşadığı kent olmaya devam ediyor.

Şehirde, geçici koruma statüsündeki 416 bin 768 Suriyeli yaşıyor.

İstanbul'u Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ediyor.

Gaziantep'te 333 bin 255, Şanlıurfa'da 197 bin 270, Adana'da 178 bin 875, Hatay'da 153 bin 700, Mersin'de 151 bin 743, Bursa'da 140 bin 602, Konya'da 102 bin 710, İzmir'de 100 bin 102, Ankara'da ise 70 bin 794 Suriyeli yaşıyor.

Türkiye'de en az Suriyelinin yaşadığı kent ise sadece sekiz Suriyeliyi barındıran Hakkari.

Yine en az Suriyelinin yaşadığı kentlerden Bayburt'ta 28, Tunceli'de 38, Artvin'de 58, Gümüşhane'de 73, Iğdır'da 74 Suriyeli ikamet ediyor.

Cinsiyet ve yaş dağılımı nasıl?

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'deki Suriyelilerin 1 milyon 225 bin 598'i erkek, 1 milyon 145 bin 814'ü kadın.

Bu tablo içinde çocuklar önemli bir yer tutuyor.

18 yaş altı Suriyelilerin sayısı 1 milyon 147 bin 344.

18-64 yaş arasındakilerin sayısı 1 milyon 187 bin 729, 65 yaş üstündekilerin sayısı ise 36 bin 339.

İkamet izniyle Türkiye'de bulunan Suriyeliler

Geçici koruma statüsüyle Türkiye'de bulunanlar dışında bir de ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeliler var.

Bu kesim, ekonomik durumu nispeten daha iyi olan Suriyelilerden oluşuyor.

Bu izinle Türkiye'de bulunan yabancılar arasında birinci sırada 150 bin 848 sayısı ile Türkmenistanlılar, ikinci sırada 87 bin 985 sayısı ile Azerbaycanlılar bulunuyor.

Üçüncü sırada yer alan Suriyelilerin sayısı ise 76 bin 367.

Suriyeli düzensiz göçmenlerle ilgili son durum ne?

Bunların yanında düzensiz göçmen konumunda olan kayıt dışı Suriyeliler de oluyor.

Yasadışı giriş, giriş koşullarının ihlali, vizenin geçerlilik tarihinin sona ermesi, izinsiz çalışma veya yasadışı çıkış nedenleriyle, bulundukları ülkedeki hukuki statüden yoksun olan kişilere düzensiz göçmen deniyor.

Suriyelilerin geçici koruma statüsünden doğan haklarını kullanmaları için bu statüde kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor.

Bu yüzden düzensiz göçmen olan Suriyelilerin, başka bir ülkeye yasadışı yollarla göçün de aralarında olduğu çeşitli hedeflerle hareket ettiği ve sayılarının kayıtlı olanlara kıyasla yüksek olmadığı düşünülüyor.

Göç İdaresi'nin verilerine göre 27 Kasım 2025 itibariyle, yıl içinde yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 142 bin 820 oldu.

Uyruk açısından bakıldığında birinci sırada 39 bin 20 ile Afganistanlılar, ikinci sırada ise 19 bin 778 ile Suriyeliler yer alıyor.

Suriyelileri; Özbekistan, Türkmenistan, İran, Fas, Irak, Mısır, Sudan ve Yemen uyruklular takip ediyor.