Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin açılışının 50. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin açılışının 50. yıl dönümü münasebetiyle İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nde kutlama yapıldı. İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 65 milletvekili, senatör ve Dublin'de görev yapan yabancı ülke büyükelçileri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin açılışının 50. yıl dönümü münasebetiyle İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nde kutlama yapıldı.

İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde özel yemek salonunda düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 65 milletvekili, senatör ve Dublin'de görev yapan yabancı ülke büyükelçilerinin yanı sıra İrlanda Dışişleri Bakanlığından üst düzey bürokratlar katıldı.

O Fearghail, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ülkesi arasında Osmanlı dönemine dayanan tarihi bağlara ve mevcut ikili ilişkilere değinerek, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin 50 sene boyunca iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıların önemini vurguladı.

İrlanda'nın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yardım etmeye gayret ettiğini dile getiren O Fearghail, ülkesinin, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası konusunda destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

"Türkiye-İrlanda ilişkileri her alanda gelişiyor"

Büyükelçi Olcay ise Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere katkıda bulunmaya devam ettiğinin altını çizerek, Türkiye-İrlanda ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunun altını çizdi.

Olcay, İrlanda hükümeti ve İrlanda halkına 6 Şubat depremlerinin ardından verdikleri destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür ederek, ikili ilişkilerin ilerleyen dönemde İrlanda Meclisinin de desteğiyle daha da güçlenmesini beklediğini bildirdi.

Etkinlikte, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin son 50 yıldaki faaliyetlerinden kesitlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı ve programın ardından davetlilere Türk mutfağına ait lezzetler ikram edildi.