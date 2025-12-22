Türkiye-Azerbaycan KEK 12'nci Dönem Toplantısı Bakü'de yapıldı

Haberler

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 12'nci Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov'un eş başkanlığında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov'un da katılımıyla; Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'nı Bakü'de gerçekleştirdik. KEK Toplantısı kapsamında, 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla; iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik adımları ele aldık. İmzalanan 110 maddelik Eylem Planı ile; ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen, Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk. Bu güçlü ivmeyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Alınan kararların ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

