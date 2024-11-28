Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır

Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Avrupa Birliği hazırladığı yeni savunma planı kapsamında Türkiye'den de silah satın alabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma alanında adımlarını hızlandıran Avrupa Birliği'nden Türkiye için fırsat oluşturabilecek bir sinyal geldi. AB, savunma yatırımları için birlik dışından Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerden savunma ithalatı yapacak.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya sevk edilen silahlar Avrupa'da cephane depolarının boşalmasına neden oldu. Ancak küresel krizlerin daha da artması, nükleer silah tehdidinin giderek artması üzerine Avrupa Birliği yönetimi bu cephanelikleri doldurmanın yollarını arıyor. Bunun için üretimin yeterli olmaması, çok zaman alacak olması ve maliyetlerin aşırı yüksek olması sebebiyle Brüksel yönetimi silah ithalatına yöneldi. Bu amaçla birlik ülkeleri, ortak silah üretim ve alımına teşvik etme amaçlı Avrupa Savunma Yatırım Planı'nı devreye soktu.

Plana göre, AB'nin savunma alanına ayıracağı mali kaynağın yüzde 65'i birlik ülkelerinde geri kalan yüzde 35'inin ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üçüncü ülkelerde üretilen savunma ürünlerine harcanabilecek.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI

Planın üçüncü ülkelere kapalı tutulmasını isteyen Fransa itiraz etmişti, Paris itirazını geri çekti. Fransa'nın itirazı Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Güney Kore ve İsrail gibi ülkelerin faaliyetini engelleyecek türdendi.

Haberi ilk duyuran İngiliz Financial Times gazetesine göre itirazın kalkmasında Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olması etkili oldu.

YÜZDE 35'İ TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEN ALINACAK

Çalışmalar 2022'de AB ülkelerinin savunma alımlarının yüzde 78'inin birlik dışından tedarik edildiğine işaret ediyor. Bunun yüzde 80'e yakını ABD'den, yüzde 13'ü Güney Kore'den, yüzde 3'ü de İngiltere ve İsrail'den yapılıyordu.

Son yıllarda Türk Savunma Sanayisinin kazandığı ivme dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Mevcut konjonktür, özellikle de Ukrayna'daki savaş, savunma ürünleri alanında Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirdi. Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüksek olması ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmiş olması da önemli bir avantaj olarak görülüyor. Türkiye'nin plana ilişkin onay sürecinin 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği hazırladığı yeni savunma planı kapsamında Türkiye'den de silah satın alabilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuran Şahin:

f-35 de satacaz,daha nelr neler,

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

29 Kasım TV Yayın Akışı Halis Serbest şu an nerede? Halis Serbest kaç yaşında, nereli? Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın 29 Kasım 2024'te Televizyonda Yayınlanacak Programlar Bergen'i kim öldürdü? Halis Serbest kimdir? Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.