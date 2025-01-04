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Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor

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Türkiye, "Mavi Vatan 2025" tatbikatını, 87 gemi, 7 denizaltı, 31 uçak ve yerli-milli sistemlerle 20 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Tatbikat, Yunan basını tarafından endişeli bir üslupla okuyuculara aktarıldı.

Türkiye, "Mavi Vatan 2025" tatbikatını üç yıl aradan sonra 87 gemi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter ve 28 SİHA/İHA'nın yanı sıra SAT ve SAS timlerinden oluşan toplam 20 bin personelle gerçekleştirecek.

TÜRK DENİZ GÜCÜNÜN HAZIRLIĞI TEST EDİLECEK

Büyük ölçekli tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz operasyonlarındaki hazırlığını artırmayı, görev verimliliğini yükseltmeyi ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu tatbikat, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve harekât kabiliyetini aynı anda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de test edecek.

YUNANİSTAN BASINI TATBİKATI MANŞETLERE TAŞIDI

Yunanistan basını, "Mavi Vatan 2025" tatbikatına geniş yer verdi. Ta Nea gazetesi, "100 savaş gemisiyle Mavi Vatan" başlığını kullanarak tatbikatı "tahrik edici" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin bölgesel gücünü artırma çabasına dikkat çekti. Ayrıca, Yunan savaş gemilerinin Türk donanmasının hareketlerini yakından izleyeceği vurgulandı.

"MAVİ VATAN" VE YUNANİSTAN İÇİN STRATEJİK MESAJ

Tatbikatın zamanlaması, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesinde dikkat çekti. Kathimerini gazetesi, "Ankara'dan 2025'e 'Mavi Vatan' ile siftah" başlığını kullanarak Türkiye'nin denizlerdeki stratejik hedeflerine vurgu yaptı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine yeni giren yerli ve milli silah sistemleri, mühimmatlar ve insansız deniz araçları kullanılacak. Bu teknoloji, tatbikatın hem savunma sanayi açısından hem de ulusal güvenlik politikaları bakımından kritik bir önem taşımasını sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL HAREKÂT KABİLİYETİ GÖZLER ÖNÜNDE

Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da katılacağı tatbikat, Türkiye'nin üç denizde eş zamanlı operasyon düzenleme kapasitesini gösteriyor. "Mavi Vatan 2025," Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini artırma stratejisinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Galip et Ya Rab'bi çünkü bu son ordusudur islam'ın.. Amin.. Ne mutlu yeryüzünde Allah'ın nurunu hakim kılacak olan bu şalı ordunun mümin müslüman neferlerine ne mutlu..

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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

Gurur verici.....

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Haber YorumlarıuCube :

Türkiye'nin gücünü görün biraz Yunancım. ;))

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Haber YorumlarıVEFA:

Bir devlette en güçlü silah yetişmiş, nitelikli insan potansiyelidir. Var mı bizde?..

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Haber YorumlarıVEFA:

Türk ordusu İslamın ordusu falan değildir. Kökleri taaa Orta Asya'dan gelen Büyük Türk Milletinin ordusudur!! Atmayın!!!

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

E E E E NAĞBER YUNANYAN TERS KÖŞEMİ OLDUN SENDE PAŞİNYANA BENZİYECEKSİN

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Haber YorumlarıHakan:

insallah dunya gorur ve korkarak geriye teper

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Oraya gidiyor diyince bende Gazze’ye gidiyor sandım

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Haber YorumlarıErkan null:

Eğer bu vefa düm.büğü ketöcü veya fetöcü değilse ben de bişey bilmiyorum

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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

16 adamizi yunandan geri alin bisey biliyorsanjz

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