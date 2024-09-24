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Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor

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Türk Hava Yolları, Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı satın almak için harekete geçti. Gelişmeyi Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik duyururken satış konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satın almak için ilgisini resmen ortaya koydu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik'in yaptığı açıklamaya göre, Pakistan hükümeti ile THY arasında PIA'nın satışı konusunda görüşmeler devam ediyor.

Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor

YATIRIMLAR ARTACAK

Bakan Malik, PIA'nın satışı ve diğer dış yatırımların, Pakistan'ın makroekonomik istikrarı sağlamasıyla birlikte daha fazla artacağını belirtti.

ÜLKEYE YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Ayrıca, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olduğunu ifade eden bakan, bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor

BÜYÜK BİR BORÇ YÜKÜ ALTINDALAR

Pakistan Uluslararası Havayolları, yaklaşık 800 milyar Rupi (2,9 milyar dolar) borç yükü altında ve son yıllarda birçok kez devlet desteği aldı. Pakistan Özelleştirme Komisyonu, PIA'nın satış ihalesinin 1 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Türk Hava Yolları Pakistan Ekonomi Finans Maliye Ulaşım Dünya

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Yorumlar (5)

Ülkücü Gençlik:

Kaçaklar yorulmadan gelsin diye mi acaba?

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Metin Yalcin:

Pakistan'nın insanının Kurtuluş savaşımızda Türklere verdiği desteğin yanında çok ufak bir destek sayılır, yakışır Türk Hava yollarına hayırlı olsun ..

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yanıtYanıtla
GS 1905:

Borsaya girin para yatarin

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yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

Çok kritik ve stratejik bir hamle.. Türk hava yolları küresel ulaşımın en büyük oyuncusu olma peşinde...

7
0
yanıtYanıtla
ahmet zengin:

o parayla Pakistan'ı satın alınır

0
0
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