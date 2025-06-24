Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirmediği gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'ı bir kez daha hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana Powell'a aptal, salak, mankafa gibi aşağılayıcı kelimeler kullanmayı sürdürüyor. Trump bugün de Powell'a "Aptal ve kalın kafalı" deyimlerini kullandı.

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan Trump, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

BUGÜN KONUŞMA YAPACAK

Fed Başkanı Powell bugün ABD Kongresi'nde faiz oranlarını neden düşürmediğine yönelik sorulara yanıt verecek. Trump ise kendi sosyal medya platformunda "ABD'de enflasyon yok ve ekonomi gayet iyi durumda. Buna rağmen Avrupa 10 kez faiz indirirken biz hiç faiz indirmedik. Faiz 2-3 puan daha aşağıda olmalıydı ve bu sayede ABD ekonomisine 800 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabilirdik. Umarım Kongre bu çok aptal ve kalın kafalı kişi üzerinde harekete geçer." dedi.