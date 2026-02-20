Haberler

Trump: Venezuela'dan aldığımız 50 milyon varil petrol yola çıktı

Trump: Venezuela'dan aldığımız 50 milyon varil petrol yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı açıklamada Venezuela'dan 50 milyon varil petrol aldıklarını ve bu petrolün Houston'a yola çıktığını bildirdi. Trump, bu durumun Venezuela için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Venezuela'dan aldığımız 50 milyon varil petrol Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde katıldığı bir programda, ekonomi gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Venezuela'dan petrol aldıklarını belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için harika olacağını vurgulayarak, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in mükemmel iş çıkardığını ve ABD ile iyi geçindiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten