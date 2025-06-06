Trump ve Şi Jinping'in Telefon Görüşmesi 'İyi ve Verimli' Geçti

Trump ve Şi Jinping'in Telefon Görüşmesi 'İyi ve Verimli' Geçti
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesini olumlu değerlendirdi ve iki ülke arasında karşılıklı saygı ve ihtiyaçların önemini vurguladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in telefon görüşmesini 'iyi ve verimli' olarak değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini belirten Leavit, "Trump, Çin Devlet Başkanı ile her zaman saygılı bir ilişki yaşadı. Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pazarlarımıza ihtiyacı var. Bizim de Çin'in ekonomisi ve pazarına stratejik ilgimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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