Beyaz Saray: Trump ve Şi, Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbest olması için açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Açıklamada, Trump ve Şi'nin, Çin'in ABD tarım ürünleri alımlarını artırmayı görüştükleri de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı