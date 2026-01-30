Haberler

Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ticari uçuşların Venezuela'ya yeniden başlayacağını duyurarak, Amerikan vatandaşlarının artık güvenli bir şekilde bu ülkeye seyahat edebileceğini belirtti. Trump, iki ülke arasındaki enerji iş birliğine de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilişkilerdeki güncel duruma dair konuştu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Kendisine, Venezuela üzerindeki ticari hava sahasını tamamen kullanıma açma kararımızı ilettim" ifadelerini kullandı.

Ticari uçuşların en kısa zamanda başlaması adına Ulaştırma Bakanlığı ve orduyu yetkilendirdiğini belirten Trump, Amerikan vatandaşlarının Venezuela'ya seyahat etmelerinde artık bir güvenlik riski bulunmadığını vurguladı.

İki ülke arasındaki enerji iş birliğine de değinen Trump, Amerikan petrol şirketlerinin saha çalışmaları için Venezuela'da yer tespiti yapmaya başladığını duyurdu. Trump, bu projelerin her iki ülke ekonomisine de büyük bir zenginlik kazandıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
