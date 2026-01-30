Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ticari uçuşların tekrar başlayacağını duyurarak, Amerikan vatandaşlarının bu ülkeye artık emniyetli bir şekilde seyahat edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilişkilerdeki güncel duruma dair konuştu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Kendisine, Venezuela üzerindeki ticari hava sahasını tamamen kullanıma açma kararımızı ilettim" ifadelerini kullandı.

Ticari uçuşların en kısa zamanda başlaması adına Ulaştırma Bakanlığı ve orduyu yetkilendirdiğini belirten Trump, Amerikan vatandaşlarının Venezuela'ya seyahat etmelerinde artık bir güvenlik riski bulunmadığını vurguladı.

İki ülke arasındaki enerji iş birliğine de değinen Trump, Amerikan petrol şirketlerinin saha çalışmaları için Venezuela'da yer tespiti yapmaya başladığını duyurdu. Trump, bu projelerin her iki ülke ekonomisine de büyük bir zenginlik kazandıracağını sözlerine ekledi.