Trump: Eğer İran protestocuları vurursa ABD yardımına koşacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da barışçıl protestoculara yönelik saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. İran'daki protestolar, ekonomik sorunlar nedeniyle başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce başkent Tahran'da başlayan protestolar, ülkenin birçok şehrine yayılarak genişledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, toplumdaki memnuniyetsizliğin farkında olduklarını ifade ederek, yaşanan ekonomik sorunların sorumluluğunu üstlenmiş ve vatandaşları rahatlatacak önlemler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.

İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
