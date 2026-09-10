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Trump'tan ara seçim vaadi: 'Kazanırsak her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar'

Trump'tan ara seçim vaadi: 'Kazanırsak her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar'
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ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme sözünde bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme sözünde bulundu. ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalyeyle, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalyeyle çoğunlukta. Ancak Trump vadettiği ödemeyi nasıl finanse edeceğine dair ayrıntıysa vermedi, ancak bu vaadini şirketlerin hissedarlarına temettü ödemesi veya Amerikan yönetiminin geçen yıl askeri personele gönderdiği ilave 1.776 dolarlık çeklere benzetti.Trump, bu ödemelerin ülkenin "muazzam ekonomik başarısının" bir sonucu olacağını savundu ve finansmanının kısmen yabancı mallara uygulanan ek gümrük vergilerinden sağlanabileceğini öne sürdü.Seçmenlere para vaadinde bulunmanın yasal olup olmadığı da net değil. Trump açıklamayı ara seçimlerden önce alışılagelmedik şekilde başlattığı Cumhuriyetçi Parti Kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta yaptı. Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2.000 dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu.

BBC
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