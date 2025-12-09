Haberler

Trump'tan AB'ye tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı 120 milyon avro para cezasına memnun olmadığını belirterek, Avrupa'nın kötü bir yöne gittiği eleştirisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu X'e 120 milyon avro para cezası uygulayan AB'nin kararına tepki göstererek, bu durumdan hiç memnun olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik desteklerin görüşüldüğü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği'nin (AB), sosyal medya platformu X'e kestiği 120 milyon avroluk cezaya değinen Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını söyledi. Trump, platformun sahibi Elon Musk ile henüz temas kurmadığını ancak en kısa sürede kendisiyle görüşerek meselenin ayrıntılarını öğreneceğini aktardı.

Cezayı uygulayan AB'ye uyarılarda bulunan Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumun herkes açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle X platformuna 120 milyon avro para cezası uygulamıştı. Söz konusu yaptırımın; 'Mavi Tik' uygulamasının yanıltıcı tasarımı, reklam süreçlerindeki şeffaflık eksikliği ve araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin kısıtlanması nedenleriyle alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
