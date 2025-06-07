Trump, Londra'da Çin ile Ticaret Anlaşması Görüşmelerini Duyurdu

Trump, Londra'da Çin ile Ticaret Anlaşması Görüşmelerini Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı ve diğer yetkililerin Çinli yetkililerle Londra'da ticaret anlaşması görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da ticaret anlaşmasının görüşüleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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