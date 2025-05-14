Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu

Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da konuştu

Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Trump, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu" dedi. Gazze'deki mevcut durumla ilgili konuşan Trump, "Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze'deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Çalışmalar yakında başlayacak
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.